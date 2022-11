Verbotene Regenbogen-Hüte: Wales spricht bei FIFA vor

Vor dem ersten Spiel Wales' gegen die USA mussten walisische Fans ihre Regenbogen-Hüte abnehmen.

Wirbel um die Regenbogen-Hüte von walisischen Fans: Nachdem Anhänger von Gareth Bale und Co. bei der WM in Katar offenbar ihre bunte Kopfbedeckung nicht im Stadion tragen durften, will der walisische Fußball-Verband (FAW) nun bei der FIFA vorsprechen. In einer Erklärung teilte die FAW mit, sie sei "extrem enttäuscht" von den Berichten. Man habe "Informationen über diese angeblichen Vorfälle gesammelt und wird die Angelegenheit heute direkt mit der FIFA besprechen", hieß es.