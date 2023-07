Verbot für Zäune mit Plastik-Sichtschutz: Was sich diese Gemeinden dabei denken

"Sicherheit von Fahrradfahrern und Fußgängern kann dadurch erheblich erhöht werden"

Ästhetische und Umwelt-Gründe

Sichtschutzfolien in Zaunelementen seien nicht zulässig. Man ziele vor allem darauf ab, dass Kunststoffhecken und Einfriedungen aus Kunststoff nicht nur aus ästhetischen Gesichtspunkten unerwünscht seien, sondern auch der Umwelt schaden. "Die Zäune werden zwar wegen ihrer Langlebigkeit beworben, es darf aber bezweifelt werden, dass die Zäune dauerhaft UV-Strahlung und Wettereinflüssen widerstehen können. In der Folge gelingt durch Bruch Mikroplastik in die Umwelt", so der Altacher Bürgermeister.

Welche Ausnahmen gibt es?

Auch hier gilt seit kurzem das Verbot von Einfriedungen aus Kunstoff. Ähnlich wie in Altach stehe auch in Mäder sowohl das Ortsbild, als auch die Umwelt im Vordergund, weshalb man sich für dieses Verbot entschieden habe.

Auch in Feldkirch wird an Verordnung gearbeitet

Auf Nachfrage von VOL.AT erklärte die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit, Andrea Bachmann, dass man auch in Feldkirch an solch einer Verordnung arbeiten würde. Derzeit gäbe es aber noch keine Regelung was diese Problematik betrifft. Was konkret diese Doppelstabzäune inklusive Kunststoffsichtschutzfolien betreffe, so müssen diese in Feldkirch genehmigt werden und hier würde man im Vorfeld jeden einzelnen Fall genau prüfen.