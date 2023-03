Verbot für Impf-Werbung? Was Rüscher vom Corona-Paper in Niederösterreich hält ...

ÖVP-Kniefall für Koalition mit FPÖ

Kein Geld mehr für Impf-Bewerbung

Viel mehr geht es in dem im Netz bereits heftig umstrittenen Textteil und dadurch wohl auch in der Regierungsausrichtung der schwarz-blauen Koalition darum, gewissen Opfern der Pandemie zu helfen. Gemeint sind aber nicht jene, die beispielsweise an Long Covid oder den Folgen der Erkrankung leiden. Oder jene, die ihr Leben in den medizinischen Betreuungseinrichtungen nach Ausbruch des Virus aufs Spiel setzen. Sondern jene, die unter den Maßnahmen durch die Politik zu leiden hatten.