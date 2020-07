Verbleibende Woche wird hochsommerlich

Die restliche Woche wird heiß - bis zu 33 Grad sind möglich. Nur am Sonntag könnte es etwas kühler und gewittriger werden.

Sommerlicher Donnerstag

Mögliche Frühnebelfelder lösen sich rasch auf, es wird überwiegend sonnig und mit der Sonne sommerlich warm. Am Nachmittag tauchen über den Bergen wieder einige Quellwolken auf, die Schauerneigung bleibt aber gering. Am ehesten ist in der Silvretta und am Arlberg ein gewittriger Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen. Tiefstwerte: 13 bis 17 Grad, Höchstwerte: 27 bis 31 Grad.