Veranstaltungen zum Saisonauftakt im Klostertal Museum

Die Jahreshauptversammlung des Museumsvereins Klostertal mit Präsentation des Jahresberichts 2023 findet am Mittwoch, den 8. Mai um 18 Uhr statt.

Anschließend ist die Eröffnung der Ausstellung "Bienen erleben“ um 19 Uhr mit anschließendem Buffet. Die Ausstellung kann bis 26. Juni jeweils am Mittwoch und Sonntag von 14 bis 17 Uhr im Klostertal Museum besucht werden.

Dieser früher im Klostertal geläufige Spruch bringt die Tradition der

Bienenzucht zum Ausdruck. Schon 1884 wurde in Dalaas-Wald ein Imker-

verband gegründet. Dieser nennt sich mittlerweile Bienenzuchtverein

Inneres Klostertal-Arlberg und feiert heuer das 140-Jahr-Jubiläum. Der Verein wurde 1902 in den Zentralverein für Bienenzucht in Österreich eingegliedert. Wichtige Funktionäre der frühen Zeit des Bestandes waren der Lehrer Augustin Salzgeber aus Wald, Pfarrer Franz Josef Nägele aus Dalaas und der spätere Bahnhofsvorstand Georg Türk.