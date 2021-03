"Veranstaltung" kontrolliert: 30 Corona-Gegner angezeigt

Vergangenen Samstag wurde die Polizei über eine angeblich "berufliche Weiterbildungsveranstaltung" in Höchst informiert. Drei Personen wurden vorübergehend festgenommen.

Am Samstag, 6. März, gegen 17.30 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Höchst über eine stattfindende Veranstaltung in einem ehemaligen Fabriksgebäude in Höchst informiert. Bei der Nachschau durch die Polizeistreife konnten etwa 30 Personen angetroffen werden, welche allesamt keinen Mund- und Nasenschutz trugen und auch den geforderten Sicherheitsabstand von zwei Metern nicht einhielten. Offensichtlich handelte es sich um ein Treffen von Gegnern der Corona-Maßnahmen.