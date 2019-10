Veganer Drink nach alter Vorarlberger Rezeptur

Veganer Drink - nach jahrzehntealter Vorarlberger Apotheker-Rezeptur. Die Hauptzutaten: Rote Beete, Johannisbeere und Zitrone.

Vegane Drinks sind in Vorarlberg angekommen. In Dornbirn wird momentan der Vitaldrink Thozi angeboten. "Wir haben Thozi ins Programm aufgenommen, weil es eine Vorarlberger Manufaktur ist, die in Dornbirn hergestellt wird, weil es aus natürlichen Produkten besteht und kalorienbewusst ist", so Michael Pfanner-Plangger, der Filialleiter des Sutterlüty, gegenüber Vorarlberg Heute.