Vegane Highlights für die kommenden Festtage

Ein veganes Drei-Gänge-Menü hat uns Küchenchef Thomas Klasna vom Restaurant Wish in Götzis gekocht. An seiner Seite waren unsere Reporter Alex und Medi, die von Beginn an nicht mehr aus dem Staunen heraus kamen.

Seit diesem Sommer gibt es das Restaurant "Wish" in Götzis. Tabea Seeger und Küchenchef Thomas Klasna sind der Überzeugung, dass die veganen Gerichte bei den Menschen ankommen werden.

"Wir möchten den Zuschauern von VOL.AT eine andere Art des Weihnachtsessens zeigen", meint Thomas Klasna, und legt in seiner veganen Küche los. Bei der Zubereitung des Menüs war unser Reporter Alex dabei, und ihm lief das Wasser im Mund schon beim Kochen zusammen.