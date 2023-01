Vegan, vegetarisch, flexitarisch - wie isst das Ländle?

Diskussionsthema Ernährung: Wie essen die Vorarlberger?

Wenige Themen scheiden die Geister so sehr wie die unterschiedlichen Ernährungsformen. Fleischesser, Veganer, Flexitarier, Pescetarier - auch im Ländle ist alles vertreten. Aktuell bildet sich ein Trend in Richtung Vegetarismus und Veganismus heraus, aber auch die Fraktion der Steakliebhaber und BBQ-Fans bleibt stark.

Für Diskussionsstoff sorgen immer mehr vegane Angebote in Restaurants sowie Fleischersatzprodukte in den Regalen und Tiefkühltruhen der Supermärkte. In vielen deutschen Städten und auch in Wien gibt es bereits vegane Fleischereien - ist das auch ein Thema für Vorarlberg?