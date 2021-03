VdB überrascht Vorarlberger Bus-Fahrgäste

Der Bundespräsident hat sich am Josefitag an die Pendler in Vorarlberg gewandt.

Nach einer entsprechenden Durchsage an die Fahrgäste der Wiener Linien hat sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Josefitag, dem Vorarlberger Landesfeiertag, auch an die Pendler im westlichsten Bundesland gewandt. Per Durchsage dankte er den Fahrgästen in den Bussen des Verkehrsverbund Vorarlberg für das Einhalten der Corona-Regeln. "Momentan ist ja so manches eine Herausforderung, auch das Fahren mit den Öffis", sagte Van der Bellen.

"Danke"

"Ich wollte mich heute einfach mal bei Ihnen bedanken! Danke fürs Maske-Tragen. Danke fürs Abstand-Halten. Danke fürs Aufeinander-Schauen", so das Staatsoberhaupt in der über den Tag wiederholten Ansage. Allein um kurz nach 7.00 Uhr war Van der Bellen laut dem Verkehrsverbund in 210 Bussen zu hören. Er wünschte zudem einen schönen Tag und eine gute Weiterreise.

All jene Bus-Fahrgäste, die die besondere Durchsage am Morgen verpasst haben: Auch am Nachmittag lässt der Bundespräsident um 15.10 Uhr, 16.10 Uhr und 17.10 Uhr jeweils noch einmal von sich hören.