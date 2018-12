VC Wolfurt wurde der Favoritenrolle gerecht

Nach dem Heimsieg gegen Schlusslicht Amstetten ist der VC Wolfurt in der 2. Bundesliga an der vierten Stelle.

Ein müder Start der Hausherren, die schnell 2:6 zurücklagen. Erst dann besannen sich die Wolfurter ihrer Qualitäten und gaben von nun den Ton in der Hofsteighalle an.

Trainer Pizunski würfelte die Reihen der Gastgeber munter durch. Auch dadurch litt das Spiel nicht besonders. Die Gäste waren einfach nicht in der Lage so richtig Paroli zu bieten.