VC Wolfurt will gegen Hypo Tirol überraschen

Die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Vonach steht vor einer schweren Aufgabe

Samstag 13. Februar 17 Uhr Hofsteighalle Wolfurt

Raiffeisen VC Wolfurt – Hypo Tirol Volleyballteam



Eine ungemein schwierige Aufgabe erwartet den Zweitligisten Raiffeisen VC Wolfurt am kommenden Samstag.

Hypo Tirol der Zweitplatzierte der Tabelle ist zu Gast in der Hofsteighalle. Die Tiroler agierten bisher sehr souverän und stehen daher verdient an fast oberster Stelle der Tabelle. Die Gäste brillieren vor allem durch ein sehr kompaktes Team. Es ist daher nicht möglich sich nur auf ein oder zwei Topscorer sich zu konzentrieren. Und genau dieser Umstand macht es für jeden Gegner der Innsbrucker schwer.



Die Wolfurter konnten am vergangenen Sonntag aufzeigen. Gegen St. Pölten wurde ein sehr gutes Spiel gezeigt. Durch die knappe 2:3 Niederlage wurde ein Punkt für die Tabelle gemacht, der nicht unbedingt eingeplant war.

Mit einer ähnlichen Leistung ist vielleicht wieder eine Überraschung gegen den haushohen Favoriten möglich. Druck ist eigentlich keiner Vorhanden, denn durch die coronabedingte Zusammenlegung der 2. Bundesligen Nord und Süd in nun eine gemeinsame Liga (bei gleichzeitigem Ausscheiden von 6 Teams die das Spitzensportkonzept nicht umsetzen konnten), gibt es keinen Absteiger. Die „Wölfe“ können also befreit aufspielen.