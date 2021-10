VC Wolfurt will die Führung erfolgreich verteidigen

Im Westderby gegen Mils hoffen die Vonach-Mannen auf zwei Punkte.

Sonntag 24. Oktober 14 Uhr Hofsteighalle Wolfurt

Raiffeisen VC Wolfurt – VC Mils



Das Westderby der 2. Bundesliga steigt am kommenden Sonntag in der Hofsteighalle.

Die Wolfurter wollen ihren Erfolgsrun fortsetzen und auch gegen Mils die Tabellenführung verteidigen. Damit dies gelingt, müssen aber die Gastgeber eine Un-Serie endlich brechen: in den letzten 6 Jahren konnte nicht ein einziger Punkt gegen die Schroffenegger Truppe geholt werden! Diese Serie will beendet werden.