VC Wolfurt verschenkt gleich zweimal ein Heimsieg

Keine Punkte für die Hofsteig-Mannen.

Ziemlich gleich verlief auch der zweite Satz. Döbling fand kein Mittel gegen die kompakt spielenden Wolfurter. Auch der zweite Satz war recht schnell entschieden. Der dritte Satz schien ähnlich zu verlaufen und die Heimischen gaben zunächst die Marschrichtung vor. Aber irgendwie ging in diesen Satz die Unbekümmertheit verloren. Anstatt in der gleichen Tonart weiter zu spielen schlichen sich immer mehr Fehler in das Spiel ein. Doch die Chancen auf einen 3:0 Sieg waren nach wie vor da. Bei der VCW-Auszeit von 23:22 forderte Coach Kempf nochmals volle Konzentration ein, um die entscheidenden 2 Punkte zu machen und das Spiel beenden. Aber genau das Gegenteil traf an. Wolfurt machte keinen Punkte mehr und verlor den Satz 23:25.

Von Beginn an zeigte sich, dass die Roadrunners eine harte Nuss zu knacken sind. In der Defensive standen sie hervorragend und entschärften so immer wieder die harten Angriffe der Wolfurter. Die verdiente 1:0 Satzführung war das Ergebnis.



Auch im zweiten Satz ging das Spiel in einer ähnlichen Tonart weiter. Doch die Wölfe verbissen sich so richtig in das Spiel. Mit agressivem Spiel versuchten sie zu kontern. Und langsam zeigte diese Taktik Wirkung. Die Wiener ließen sich in kleine verbale Scharmützel ein und verloren dadurch ihre bis dahin perfekte Taktik. Mit viel Routine erkämpften sich die Heimischen den 1:1 Satzausgleich.



Nun schien die Abwehr der Roadrunners gebrochen. Vor allem der eingewechselte Tobias Merkel sorgte in dieser Phase mit vielen Punkten für die Entscheidung. Routiniert wurde der dritte Satz gewonnen.



Doch wie schon durch die komplette Saison zeigte sich die Unkonstanz der Gastgeber. Anstatt das Spiel trocken nach Hause zu spielen, gab man dem Gegner wieder Möglichkeiten. Und die Wiener konterten eiskalt und glichen zur 2:2 Satzführung aus.



Der 5. Satz war dann ein Krimi zweier Teams die auf augenhöher waren. Leider mit einem unglücklichen Ende für die Vorarlberger. Wie bereits am Vortag wurde das Spiel im 5. Satz abgegeben.