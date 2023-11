VC Wolfurt verliert gegen den Tabellenzweiten

Ein hitziges Duell lieferten sich die Wölfe gegen den Tabellenzweiten. Mit viel Emotionen traten die Gastgeber an und konnten so die Linzer herausfordern.



In den ersten beiden Sätzen gelang sehr viel und die Vorarlberger lieferten ein offenes Spiel gegen die körperlich überlegenen Gäste. Man merkte kaum das Fehlen von Stamm-Zuspieler Schlittenhardt und Kapitän Winder. Der erste Satz wurde verdient gewonnen.



Auch der zweite Satz war auf des Messers Schneide, ging aber letztlich verdient an die Oberösterreicher.



Erst im dritten Satz konnten die Gäste sich so richtig frei spielen. Wolfurt hat in dieser Phase keine richtigen Antworten und der klare Satzverlust war das logische Ergebnis.



Die Vorarlberger rafften sich noch einmal auf und forderten den Tabellenzweiten voll. Aber das Spielglück war nicht ganz auf der heimischen Seite und die Linzer konnten mit dem 3:1 Sieg drei Punkte für die Tabelle sichern.