VC Wolfurt verliert gegen Bisamberg klar

Dreisatzniederlage der Hofsteig-Mannen zu hause.

Austrian Volley League 2 (AVL2)

Raiffeisen VC Wolfurt – Bisamberg-Hollabrunn 0:3 (18:25, 26:28, 17:25)

Spieldauer: 74min

Scorer: Reiter, Winder,Rinderer je 8, Kritzinger 5, Skowronnek 4, Schwendinger, Kempf je 3, Vonach 1



Keinen guten Tag erwischten die Wolfurter. Trainer Kempf war zu Umstellungen gezwungen, da beide Diagonalangreifer Mätzler und Merkel ausgefallen sind. Dadurch fehlten den Zuspielern sichtlich eine wichtige Anspielstation und sichere Punktelieferanten. Auch in der Service-Annahme lief es nicht nach Wunsch. So wurde der erste Satz klar abgegeben.



Kempf stellte das Team zu Beginn des zweiten Satzes wieder um. Schlagartig wurde das Spiel der Gastgeber sicherer und konnte die Bisamberger voll fordern. Allerdings blieb das Spiel immer noch sehr fehleranfällig. Leider ging auch dieser Satz, wenn auch mit etwas Glück, wieder an den Gegner.



Nun war das Spiel eigentlich gelaufen. Die Wölfe hatten ihre ganze Energie in den zweiten Satz gesteckt und waren mental nicht mehr in der Lage Paroli zu bieten. Die Gäste hatten nun leichtes Spiel und gingen als verdienter Sieg vom Platz.