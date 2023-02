VC Wolfurt steht unter Druck des Siegen Müssen

Gegen den Tabellenführer und Vorletzten brauchen die Vonach-Mannen Punkte.

Durch die beiden unglücklichen 2:3 Heimniederlagen am vergangenen Wochenende, sind die Heimischen unter Druck geraten.

Denn die Plätze 3-6 spielen zusammen mit den 3.-6. Platzierten der Südliga den Meistertitel der 2. Bundesliga aus (die ersten Beiden spielen um den Aufstieg in die 1. BL, die Plätze 7-10 gegen den Abstieg).



Um den 6. Platz abzusichern sind also in den beiden letzten Spielen des Grunddurchgangs 3 Punkte notwendig.

Das am besten gleich gegen Tabellennachzügler Linz am Samstag. Dass das aber kein Zuckerschlecken wird, haben die Wolfurter am eigenen Leib erfahren: das Hinspiel in Linz wurde 1:3 ohne großes Aufbäumen verloren. Die Oberösterreicher werden also hochmotiviert in der Hofsteighalle auftreten.