VC Wolfurt spielt um den Aufstieg in die 1. Bundesliga

Zwei Auswärtssiege in der. 2. Bundesliga für die Wolfurter Volleyballer.

Großer Jubel im Lager der Wolfurter: Durch die beiden Auswärtssiege wurde frühzeitig der Sprung in die Aufstiegsrunde für die 1.Bundesliga erreicht! ATSV Lenzing - Raiffeisen VC Wolfurt 0:3 (23:25; 15:25; 27:29) Spieldauer: 93min Scorer: Schaugg 14, Jalowietzki 13, Reiter 11, Winder 9, Kritzinger 7, Schlittenhardt 3 Wolfurt startete recht locker in dieses Spiel und erarbeitete sich schnell einen 3-Punkte Vorsprung (10:7). Vielleicht ging das zu einfach, denn plötzlich waren die Gastgeber am Zug. Punkt um Punkt holten sie auf und konnten sich ihrerseits absetzen. 15:18 zeigt das Scorerboard plötzlich aus Sicht des Tabellenführers. Doch mit all ihrer Routine konnte der Rückstand egalisiert werden (20:20) und wurde schließlich zu einem knappen Satzsieg umgemünzt. Der zweite Satz verlief wie auf einer schiefen Ebene. Wolfurt drückte aufs Tempo und die Oberösterreicher konnten nicht mithalten und verloren den Satz klar. Der dritte Satz gestaltete sich wieder etwas offener. Bis 8:8 war es ein Paarlaufen. Bis Lenzing plötzlich Oberwasser hatte und davonzog. Bei 9:13 musste Coach Sebastian Vonach (er konnte nach seiner Quarantäne doch mitfahren) mittels einer Timeout eingreifen. Punkt um Punkt wurde der Rückstand wieder aufgeholt und bei 20:20 schien das Spiel entschieden. Doch die Atterseevolleys bäumten sich noch einmal auf und erkämpften sich ihrerseits 2 Sätzbälle, die aber die Wölfe abwehren konnten. Mit dem Wissen in der bisherigen Saison dominiert zu haben und dass ein möglicher 3:0 Sieg eine kleine Vorentscheidung für die Aufstiegsplay Off bringen könnte, setzten sich die Wolfurter letztlich in dem knappen Satz durch. Auch in den Parallel pielen gab es kleine Vorentscheidungen an diesem Samstag: Waidhofen nahm sich durch die 1:3 Heimniederlage gegen die Supervolleys aus dem Aufstiegsrennen. St. Pölten verlor völlig überraschend in Mils ebenfalls 1:3 und hat damit nur minimalste Chancen doch noch die Aufstiegsrunde zu erreichen. Einzig verbliebener ernsthafter Verfolger sind die Supervolleys. Sie müssten ihre beiden ausstehenden Spiele gegen Bisamberg und Mils deutlich gewinnen und auf Umfaller der Top2 hoffen.



Linz/Steg - Raiffeisen VC Wolfurt 2:3 (19:25; 25:22; 19:25; 25:17; 13:15)

Spieldauer: 104min

Scorer: Jalowietzki 26, Schaugg 17, Winder 9, Kritzinger 8, Reiter 7, Schlittenhardt 6, Defranceschi 4, Schwendinger 1

Vielleicht zu genau studiert hat am Samstag Abend die VCW-Truppe die Tabelle. Nur 1 Punkt (oder 2 gewonnene Sätze in einem Spiel) aus den restlichen drei Spielen reicht aus, um die Aufstiegsrunde zu erreichen. Warum das nicht gleich gegen die Steelvolleys umsetzen? So wurde auch gestartet. Mit dominantem Spiel wurden die Steelvolleys unter Druck gesetzt und dadurch der erste Satz gewonnen.



Auch im zweiten Satz schien es in gleicher Tonart weiterzugehen. Ricci Defranceschi stellte mit eine tollen Serviceserie auf 6:0. Doch dann der Riss im Spiel der Wolfurter. Nichts ging mehr. Die Gastgeber holten Punkt um Punkt auf und gingen verdient mit 16:11 in Führung (16:5 run). Erst von da weg, gelang es den Vorarlbergern wieder etwas an Qualität zu gewinnen. Doch die Linzer spielten mit viel Euphorie den Satz fertig.



Auch wenn es letztlich nicht zum Satzsieg reichte, nahmen die Wölfe den Schwung in den dritten Satz mit. Und das sehr erfolgreich. Auch wenn das Spiel nicht all zu viele Höhepunkte zeigte, wurde der wichtige Satzsieg geschafft. Dieser Punkt für 2 gewonnene Sätze pro Spiel reichte für die Tabelle, um Platz 1 oder 2 in der Tabelle für die Aufstiegsrunde in die 1.BL abzusichern.



Folglich war im vierten Satz etwas der Dampf aus dem Spiel. Die Oberösterreicher konnten recht locker ihr Spiel aufziehen und damit verdient auf 2:2 ausgleichen.



Als Tabellenführer wollte man gegen den Tabellen-7 nicht als Verlierer vom Platz gehen. So konzentrierte sich das Team um Kapitän Flo Winder nochmals und konnte knapp den 5. Satz für sich entscheiden.