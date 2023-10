VC Wolfurt siegt im Westderby

Austrian Volley League 2 (AVL2) - Grunddurchgang

Raiffeisen VC Wolfurt – VC Mils 3:1 (19:25, 25:22, 31:29, 25:22) Spieldauer: 112 Minuten Scorer: Reiter 24, Gryzbek 18, Klammer 12, Simsiki 9, Schwendinger 5, Vonach 2

Wolfurt schafft den erhofften Heimsieg gegen Mils. In einem nicht gerade hochklassigen Spiel bekamen aber dafür die Zuschauer Spannung geboten. Im ersten Satz erkämpfte sich Wolfurt einen 4-Punkte Vorsprung, der aber wieder leichtfertigerweise vergeben wurde. So kam Mils wieder heran und nutzte den Schwung zum Satzsieg.

Doch die Wölfe konnten sich steigern, zeigten sich im zweiten Satz stabiler. Sie konnten die Eigenfehlerquote deutlich senken und gewannen so langsam Überwasser. Der 1:1 Satzausgleich war die Folge.

Der dritte Satz war von Anfang an spannend. Beide Teams spürten, dass dieser Satz die Entscheidung im Spiel sein könnte. Es entwickelten sich lange Rallies mit zum Teil kuriosen Ballaktionen. Am Ende konnten die Gastgeber den Satz in der Verlängerung gewinnen, weil sie vor allem im Block entscheidende Punkte machen konnten. Im vierten Satz war die Luft bei den Tirolern zunächst heraussen. Die Hofsteiger erspielten sich einen komfortablen 6-Punkte Vorsprung. Gegen Ende des Satzes waren sie vielleicht mit dem Kopf schon beim Sieg. Die Milser kamen nochmals heran, aber der Vorsprung reichte und die Vorarlberger gewannen mit 3:1

VCW-Coach Sascha Kempf: „ Eine wilde Partie und teilweise zum Haare raufen! Aber kein Wunder, da uns 5 Stammkräfte fehlen, spielen wir in jedem Spiel mit einer anderen Aufstellung. Vom Kopf her nicht einfach für die Spieler. Daher kann ich den Spielern nur Gratulieren!“

Tabelle Grunddurchgang

https://www.volleynet.at/2-bundesliga-herren/