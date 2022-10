VC Wolfurt siegt im Westderby ohne Satzverlust

Klarer 3:0-Erfolg in Mils für die Hofsteig-Mannen.

Wolfurt wollte nach dem nicht allzu guten Heimspiel und der dadurch verdienten Niederlage gegen Waidhofen am letzten Wochenende eine Reaktion zeigen.



Im ersten Auswärtsspiel der Saison waren man Mils zu Gast. In der kleinen und engen Halle tun sich viele Mannschaften schwer. Doch die Heimischen irritierte dieser Umstand keineswegs und sie zeigten Reaktion!

Voll bei der Sache präsentierte sich das Mosig-Team und spielte druckvoll auf. Die Milser konnten kaum dagegenhalten. Hofsteiger machten kaum Eigenfehler und gewannen innert 20 Minuten verdient den ersten Satz ohne voll gefordert zu werden.



Aber nun wollten die Gastgeber ihrerseits Druck ausüben und begannen stark. Schnell gelang ihnen einen 3-Punkte Vorsprung, den sie bis knapp in die Mitte des Satzes halten konnten. Trainer Mosig reagiert mit einer Time-out und fand anscheinend die richtigen Worte. Denn von da an, war eigentlich das Spiel gelaufen, denn die Vorarlberger waren nun eine Klasse stärker. Punkt um Punkt wurde gegen die sich immer noch stark zur Wehr setzenden Tiroler aufgeholt und letztlich mit 25:23 der Satz gewonnen.



Der dritte Satz war eine schnelle und klare Sache für Wolfurt. Sie ließen den Gastgebern nicht den Funken einer Chance und gewannen in nur 69 Minuten das Westderby.