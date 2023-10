VC Wolfurt mit zwei Heimniederlagen

Wolfurt musste gleich 6 Spieler vorgeben und stand von Anfang an auf verlorenem Posten. Gegen einen der Titelfavoriten der Meisterschaft gelang zu Beginn gar nichts und der 1 .Satz wurde zum Debakel. Wenn auch in weiteren beiden Sätzen eine Leistungssteigerung zu sehen war, kamen die Gastgeber niemals in die Nähe eines Satzgewinnes. Eine zu deutliche 0:3 Niederlage war zur Folge.