VC Wolfurt mit Sieg und Niederlage auf fremden Boden

Zu einem Sieg reicht es für die Wolfurter in den beiden Auswärtsspielen.

Mit 3 Punkten im Gepäck fahren die Wolfurter wieder nach Hause.



Am Samstag gegen St. Pölten reichte es nicht für Punkte. Die sensationell verteidigenden Gastgeber waren wie eine Gummiwand, konnten viele Bälle in der Defensive erobern und ließen so die Angreifer der Wölfe schier verzweifeln. Einzig im zweiten Satz war der Moment da, das Spiel zu drehen. Doch einmal mehr war es eine starke Verteidigung der Niederösterreicher, die im letzten Moment den Satzverlust verhinderte.

Im dritten Satz ging dann nichts mehr und die Gastgeber gewannen verdient.



Das Spiel am Sonntag in Waidhofen ist schnell erzählt. Die Mannschaft um Kapitän Flo Winder gab von Anfang an den Ton an und geben den Mostviertlern keine Sekunde die Chance Oberwasser zu schnuppern. In einer Stunde war das einseitige Spiel beendet und auch Revanche für die bittere 1:3 Niederlage gegen Waidhofen genommen.