VC Wolfurt mit Samba auf einen Erfolg eingestellt

Am Sonntag empfängt VC Wolfurt die Gäste aus Steyr.

Der 3:1 Auswärtssieg in Hollabrunn hat den Gastgebern viel Selbstvertrauen gegeben.

Abgesehen einer kurzen Phase der Unkonzentriertheit am Ende des dritten Satzes, welches den Satzverlust bedeutete, wurde ein recht souveräner Sieg eingefahren.

Auch gegen Steyr können Punkte gemacht werden. Auf die leichte Schulter dürfen die Oberösterreicher aber nicht genommen werden. Die recht junge Mannschaft ist schwer einzuschätzen. Daher ist es wichtig, ein solides Spiel aufzuziehen, um dem Gegner nicht die Chance zu geben die Oberhand zu gewinnen.

Obwohl zuletzt in der 2. Österr. Cuprunde gegen Hypo Tirol ausgeschieden, zeigten die Vorarlberger ein starkes Blockspiel.

Das war die bisherige Stärke in dieser noch jungen Saison. Sollte dieses wichtige Spielelement auch gegen die Gäste wiederum so gut wie bisher eingesetzt werden können, darf durchaus mit einem Sieg spekuliert werden können.