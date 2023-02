VC Wolfurt jubelt über die Qualifikation für Meisterrunde

Hofsteig-Mannen schaffen mit Heimsieg erste Hürde.

Wolfurt war unter Druck, denn um die Meisterrunde zu erreichen war ein voller Sieg mit 3 Punkten notwendig.

Auf dem Spielfeld war von dem Druck nichts zu spüren, denn die Wölfe spielten von Anfang an konzentriert. Auch wenn das Spiel bis in die Mitte des Satzes eng war, agierte man abgeklärt. Am Schluss setzte sich die Gastgeber dann klar durch.



Gleiches Spiel im zweiten Satz. Die Steelvolleys lagen schnell hinten und konnten nicht dagegenhalten. Ganz klar ging dieser zweite Satz auch die Heimischen.



Der dritte Satz gestaltete sich offener. Die Gäste agierten mutiger und lagen immer 2-3 Punkte vorne.

Doch die Vorarlberger schafften den Turnaround. Bei 16:20 schafften sie mit einer tollen Mannschaftsleistung das Spiel zu drehen, konnten aufholen und stellten auf 21:20. Damit war das Spiel eigentlich entschieden. Die Linzer erholten sich davon nicht mehr.



Mit diesem 3:0 wurde die Meisterrunde erreicht.