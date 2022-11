VC Wolfurt im Ö-Cup ausgeschieden

Nun kann sich die Hofsteig-Truppe auf die Meisterschaft konzentrieren.

Wolfurt war klarer Underdog gegen den Tabellen-3 der AVL2-Süd in der 3. Österr. Cuprunde. Das Team der Gastgeber war eine Mischung des Bundesliga- mit dem Landesligateam.



Zu Beginn war die Nervosität der Gastgeber spürbar. Die Service-Annahme war das Problem. Aber die Gäste konnten vorerst nicht richtig Kapital daraus schlagen, da sie auch ihrerseits viele Eigenfehler produzierten. Mitte des Satzes aber der Umschwung. Die Südsteirer schalteten einen Gang höher und entschieden den Satz.



Fast ein gleiches Spiel im 2. Satz. Die Vorarlberger spielten bis Mitte des Satzes gut mit. Erst danach schlichen sich wieder einige Unsicherheiten ein und ermöglichten Hausmannstätten einen einfachen Satzgewinn.



Im dritten Satz wollte den Wolfurt dem Spiel eine Wendung geben und agierte mit viel Courage und konnten teilweise einen Vorsprung bis zu 4 Punkten herausspielen. Aber die Steirer konnten wiederum kontern, spielten plötzlich fast fehlerlos und holten Punkt um Punkt auf.



Letztlich ein verdienter Sieg der Gäste, wenn auch für Wolfurt mehr möglich gewesen wäre.



Nun gilt die völlige Konzentration der Meisterschaft. In den kommenden Wochen stehen viele Auswärtsrunden an