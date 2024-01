VC Wolfurt im Duell gegen Roadrunner auf Sieg eingestellt

Die „Wölfe“ haben mit dem Sieg am vergangenen Samstag Selbstvertrauen getankt. Der Zeitpunkt ist genau richtig, denn am Samstag steht das Nachtragspiel gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn Roadrunners an. Das Hinspiel in Wien wurde knapp mit 2:3 abgegeben. Zu Hause steht gegen die Wiener noch ein makellose Bilanz: Alle bisherigen Spiele seit dem Aufstieg der Roadrunners wurden klar gewonnen. Diese Serie will man fortsetzen. Die bedarf aber einer konsquent guten Leistung der ganzen Mannschaft, denn Topscorer Theo Reiter kann aus beruflichen Gründen nicht dabei sein.



Spielertrainer Kempf: “Unsere jungen Akteure haben gegen Mils viel Spielzeit bekommen. Das war wichtig, denn durch das Fehlen von Theo werden sie mehr gefordert werden!“