VC Wolfurt hofft zum Abschluss auf zwei Siege

Die Hofsteig-Mannschaft kann und will zum Saisonfinish vor Fans gewinnen

Zum Saisonabschluss zwei Heimspiele für die Wolfurter. Zuschauer erlaubt!



Samstag 17. April, 17 Uhr Hofsteighalle

Raiffeisen VC Wolfurt – SK Zadruga Aich/Dob



Sonntag 18. April, 13 Uhr Hofsteighalle

Raiffeisen VC Wolfurt – VCU Wiener Neustadt





Seit dem Re-Start der 2. Bundesliga hat die Mannschaft – wenn auch etwas schwankend – gute bis sehr gute Spiele abgeliefert und konnten sich in der coronabedingt zusammengelegten 2. Bundesliga (früher zweigeteilt in Nord und Süd) im Mittelfeld der Tabelle etablieren.



Sich selber belohnen wollen sich nun die Spieler des VC Wolfurt. Nach den beiden Auswärtssiegen in Graz vergangenes Wochenende hat die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Vonach richtig Blut geleckt. Mit zwei Heimsiegen soll ein überaus positiver Saisonabschluss gefeiert werden. Vor allem am Samstag wird das Spiel gegen die Bleiburger eine richtige Herausforderung werden. Eine gute Leistung vorausgesetzt, ist aber ein Sieg durchaus möglich.



Auch das Spiel am Sonntag gegen Wiener Neustadt soll mit einem Sieg positiv abgeschlossen werden.



Noch fraglich ist, ob Kapitän Florian Winder dabei sein kann. Er hat sich am vergangenen Wochenende leicht am Knie verletzt und es wird sich kurzfristig entscheiden, ob er eingesetzt werden.



Die Halle ist für Zuschauer ab ca 30min vor Spielbeginn geöffnet.