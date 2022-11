VC Wolfurt Herren gehen als krasse Außenseiter ins Spiel

Die Hofsteig-Mannschaft hofft aber im österreichweiten Pokal auf ein Weiterkommen.

Underdog darum, da das Cupteam eine Mischung des Bundesligateams mit dem Landesligateam der Wolfurter ist. In der 2. Runde des Cups konnte diese Truppe mit nur einem gemeinsamen Training das Auswärtsspiel in Salzburg gegen den Landesligisten Oberndorf gewinnen.

Jetzt kommt ein ganz anderes Kaliber in die Hofsteighalle. Hausmannstätten ist ein Topteam aus der Südliga, welches in den letzten Jahren immer vorne in der Meisterschaft mitgespielt hat. Auch dieses Jahr wieder. Denn sie liegen nach 5 Spielen mit einer Niederlage wieder im Spitzenfeld. Mit welchen Spielern sei allerdings in Wolfurt antreten werden ist völlig ungewiss. Denn noch am Samstag haben die Südsteirer in der Meisterschaft ein Heimspiel und werden dann über Nacht anreisen.