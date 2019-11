VC Wolfurt gewinnt "Krimi"

Knapper 3:2-Heimerfolg in Sätzen für die Hofsteig-Mannschaft

Raiffeisen VC Wolfurt – SG Supervolley OÖ 3:2 (21:25, 25:23, 20:25, 28:26, 18:16)

Spieldauer: 146min

Scorer: Schaugg 25, Winder 17, Kritzinger Aaron 14, Kritzinger Simon 10, Kreutziger 6, Rinderer, Vonach, Böhler je 2



Spektakel in Wolfurt !!



Ein Spiel welches sich nicht gerade auf der technisch feinen geschliffenen Seite sich den Zuschauern zeigte. Dafür aber Kampf, Emotionen, Leidenschaft, Nerven pur in der Hofsteighalle.

Solche Spiele wollen Zuschauer sehen!



Ein dramatisches Spiel vom Anpfiff weg. Die Heimischen zeigten zunächst Nerven und die routinierten Oberösterreicher spielten zum Start das Spiel kalt herunter und gingen verdient 1:0 in Führung. Danach war auf beiden Seiten jedoch jede Zurückhaltung vergessen. Es gab nur noch hopp oder tropp. Jeder Ballwechsel war umkämpft und letztlich waren es nur Nuancen die am Ende dem einen oder anderem Team den besseren Ausschlag gaben. Die Gäste zeigten zeitweise unglaubliche Verteidigungen und die Wolfurter hielten mit richtig „geilem“ Kampf und Emotionen dagegen.