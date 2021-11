VC Wolfurt gegen Lenzing auf ein Heimsieg aus

Die Vonach-Schützlinge sind gegen den Mittelständler klar in der Favoritenrolle.

Sonntag 7. November 14 Uhr Hofsteighalle Wolfurt

Raiffeisen VC Wolfurt – ATSV Lenzing



Einen ganz gefährlichen Gegner haben die Wolfurter am kommenden Sonntag zu Gast.

Die Oberösterreicher stehen mit nur 4 Punkten aus 6 Spielen in der Tabelle nicht allzu gut da. Wenn man allerdings etwas tiefer geht und die einzelnen Satzergebnisse der Gäste anschaut, gingen viele Sätze erst in der Verlängerung verloren. Und das gegen Teams wie die Supervolleys, Bisamberg und St. Pölten. Also allesamt Teams die weiter vorne in der Tabelle stehen. Die einzigen beiden Siege gab es gegen Mils und Salzburg, und die recht knapp mit 3:2.



Eine launische Diva also. Die „Wölfe“ müssen daher ungemein auf der Hut sein. Ein sehr konzentriertes und engagiertes Spiel ist Voraussetzung, wollen sie einen weiteren Sieg einfahren. Die knappe 2:3 Niederlage gegen Bisamberg war schnell abgehakt. Nicht von ungefähr war es ein Spiel auf höchstem Niveau und ging über die volle Distanz: beiden Teams gelang ihre beste Saisonleistung bisher.

Und genau auf dieser Leistung will die Vonach-Truppe wieder aufbauen. Drei Punkte stehen daher ganz klar in Plan. Sollte das gelingen, kann die Tabellenführung verteidigt werden.