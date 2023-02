VC Wolfurt besiegt auch den Tabellenführer

Die Vonach-Truppe befindet sich in einer guten Form.

Ein tolles Spiel der Gastgeber gegen den Tabellenführer.Für beide Teams ging es rein aus Tabellensicht um nichts mehr.

Und so entwickelte sich ein unterhaltsames Spiel sehr zu Freude der Zuschauer. Von Anfang an war es eine Begegnung auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen der Gäste zunächst. Die Wölfe hielten aber tapfer dagegen und egalisierten am Schluss der ersten Satzes einen 3-Punkte Rückstand (21:24), um ihn dann doch noch mit 26:28 knapp abzugeben.



Doch danach gab nur noch eine Mannschaft die Richtung vor, nämlich die Hausherren der Hofsteighalle. Punkt um Punkt wurde gegen den Tabellenführer gemacht. In teilweise langen Ballwechseln wurden immer wieder die Oberösterreicher zu Fehlern gezwungen. Vielleicht auch mit der Lockerheit, das es um wenig ging, konnten die Sätze 2+3 klar gewonnen werden.



Im vierten Satz bäumten sich die Gäste noch einmal auf. Aber Wolfurt war in dieser Phase zu stark. Eine gute Defensive gab schließlich den Ausschlag für den doch überraschenden, aber verdienten Sieg.