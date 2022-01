VBC Höchst wurde Unter-20-Landesmeister

Am Sonntag, den 16. Januar 2022, wurde in der Höchster Mittelschule die Finalrunde der Landesmeisterschaften der unter 20-Jährigen weiblich ausgetragen. Die Mädchen des blum VBC Höchst gewannen verdient den Landesmeistertitel und vertreten Vorarlberg nun am 26.-27. Februar in Kärnten bei den Staatsmeisterschaften.