VBC Höchst starten mit Heimspiel ins Play-off

Gegen Hartberg hoffen die Höchster Frauen auf Punkte.

Am Samstag, 11.03.2023 findet das erste Heimspiel für den blum Volleyballclub Höchst in der Play-Off Runde statt. Die Höchsterinnen empfangen das 1. Bundesliga-Team, TSV Sparkasse Hartberg, um 18:00 Uhr in der Mittelschule Höchst.

Nach dem ersten Platz in der 2. Bundesliga Nord ist die Play-Off Runde eine Belohnung für das gesamte Team für die bisherige Saison. Im Grunddurchgang der 2. Bundesliga Nord konnten die Höchsterinnen von gesamt 16 Spielen, 15 Spiele für sich entscheiden.

„Es wird gegen Hartberg ein interessantes Spiel, da unsere Stammspielerin Soraya Kwakpovwe wieder dabei sein wird und wir in gewohnter Manier aufspielen können. Trotzdem befinden wir uns in der Underdog-Rolle und haben nichts zu verlieren“, so Spielertrainerin Claudia Lubetz.