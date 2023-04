VBC Höchst ist Cupsieger und Erfolg in der Meisterschaft

Am Sonntag, 23.04.2023 fand um 11:00 Uhr das nächste Heimspiel für unsere Höchster Bundesliga Mädels statt. Etwas nervös starteten die Mädels in das Spiel und liefen immer einem 3 Punkte Rückstand hinterher. Beim Spielstand von 23:23 konnte unsere Außenangreiferin Adrianna Gas mit zwei Service-Punkten den Satz für die Höchsterinnen entscheiden. Ab dem zweiten Satz fanden unsere Mädels besser ins Spiel und konnten mit einer stabilen Annahme und tollen Angriffspunkten den Satz und das Spiel für sich entscheiden. Am Vorabend standen die Höchster Bundesliga Mädels im Vorarlberger Cup-Finale. Gegnerinnen waren hier die Landesmeisterinnen VC Dornbirn Ladies. Dieses Finale konnten die Höchsterinnen mit 3:1 für sich entscheiden und dürfen sich erneut über den Vorarlberger Cup-Titel freuen.