VBC Höchst blieb ohne Satzgewinn

0:3-Heimpleite der Höchster Volleyballerinnen gegen Hartberg.

Am Samstag, 11.03.2023 trafen die Höchsterinnen auf die 9. Platzierten der 1. Bundesliga TSV Sparkasse Hartberg. Bei den Höchsterinnen konnte Spielertrainerin Claudia Lubetz nach langer Zeit wieder auf alle 14 Spielerinnen zurückgreifen. Das Heimteam startete etwas nervös in den ersten Satz und musste erst ihre Annahme stabilisieren. Die Höchsterinnen konnten immer wieder einen Rückstand aufholen und mussten den ersten Satz schlussendlich mit 16:25 an die Hartbergerinnen abgeben. Mit einer besseren Annahme und guten Verteidigungsaktionen fand das Heimteam besser ins Spiel und konnte phasenweise mit den stark spielende Gegnerinnen mithalten. Schlussendlich verlor das Heimteam auch hier den Satz mit 18:25. Im dritten Satz konnten die Höchsterinnen leider nicht mehr ihre normale Leistung abrufen und verloren das Spiel mit 0:3.