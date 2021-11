Vatikanischer Christbaum auf dem Petersplatz aufgestellt

Der vatikanische Christbaum steht seit Dienstag auf dem Petersplatz in Rom.

Mithilfe eines Krans wurde die 28 Meter hohe und acht Tonnen schwere Fichte neben dem Obelisken verankert. Dort beginnen demnächst auch die Arbeiten an der Krippe, die in diesem Jahr aus der indigenen Chopcca-Gemeinde in den peruanischen Anden stammt. Der Christbaum wurde heuer aus der Gemeinde Andalo im Trentino in den Vatikan gebracht.