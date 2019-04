Vatikan ermittelt 36 Jahre nach Verschwinden von Mädchen

36 Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden der vatikanischen Bürgerin Emanuela Orlandi hat der Vatikan Ermittlungen im Fall aufgenommen.

Öffnung eines Grabs

Die Familie Orlandi hatte Anfang März in einem Schreiben den Vatikan gebeten, ein Grab auf dem Friedhof Campo Santo Teutonico, der traditionellen Grabstätte für deutschsprachige Pilger in Rom, zu öffnen. Sie vermuten, dass sich in diesem Grab die Reste der verschwundenen Orlandi finden könnten.