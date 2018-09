Vanessa Mai zeigt sich oben (fast) ohne

Vanessa Mai zieht blank. Auf ihrem Youtube-Kanal ziegt die 26-Jährige die Unterseite ihrer Brust. Was war da los?

In einem Video auf ihrem Youtube-Kanal nennt die Schlagerqueen 52 private Fakten aus ihrem Leben. Dazu gehört auch das Feuermal unter Vanessas rechter Brust.

Die Fans lieben sie 26-jährige Schlagersängerin für ihre natürliche und offene Art. So verrät sie in dem Video auch, dass sie schon einemal einen Herzstillstand erlitten hat und selbst Mobbing erlebt hat.

Ehrlichkeit ist Trumpf

Das ehrliche Auftreten der 26-jährigen Musikerin wird bei Youtube gefeiert. So heißt es in den Kommentaren unter anderem: “Vielen Dank für deine offenen Worte und deine Ehrlichkeit” oder “Wundervoll, dass es noch so geniale Künstlerinnen gibt wie dich.”