Vanessa Mai heult und schimpft bei Videodreh

Die deutsche Schlagerprinzessin wurde von "Verstehen Sie Spaß" aufs Kreuz gelegt.

Video: Vanessa kurz vor dem Nervenzusammenbruch

Sängerin Vanessa Mai war beim Videodreh für ihren Song „Highlight” zum Heulen zumute. Der Grund: Die angeblichen Musiker von Lerica aus Spanien. Was sie nicht wusste, ist, dass das „Verstehen Sie Spaß?“-Team hat ihr nicht die echten Lérica geschickt, sondern eine extrem rüpelhafte Fake-Combo.

Die Folge mit Vanessa Mai wird am 31. Oktober ab 20:15 in der ARD und im ORF ausgestrahlt. Weitere Gäste der SWR Samstagabendshow am 31. Oktober sind u.a. Axel Milberg, Elton, Emilia Schüle, Sonja Gerhardt, Gregor Bloéb und Nina Proll.