Vandalen "vergoldeten" in Vorarlberg zwei Pkw

Rankweil - Unbekannte Vandalen waren in Vorarlberg offenbar bereits in Weihnachtsstimmung.

Der oder die Täter besprühten auf einem öffentlichen Parkplatz in Rankweil an der Walgaustraße (L50) zwei Pkw mit goldenem Lackspray. Die Tat dürfte sich bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Zeit von 20.00 Uhr bis Mitternacht ereignet haben, wie die Exekutive am Donnerstag mitteilte.