Van Nes schießt Pioneers zum Sieg gegen Salzburg

Die Pioneers Vorarlberg jubelten über einen 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen den EC Salzburg.

Die Pioneers Vorarlberg hatten heute den EC Red Bull Salzburg zu Gast. Gegen das Meisterteam konnten die Pioneers in dieser Saison noch nicht gewinnen. Dennoch ging man nach dem 4:1 gegen den HCB Südtirol mit viel Selbstvertrauen in das heutige Duell. Gleich zu Beginn vergab Michael Pastujov die erste große Chance, die er alleine vor dem Torhüter vergab. In einem schnellen Spiel hatten in weiterer Folge auch die Gäste die ein oder andere gute Möglichkeit. Doch in den ersten 20 Minuten blieben auf beiden Seiten die Torhüter jeweils Sieger.