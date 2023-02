Valentinstag: Tag der Liebe oder des Kommerzes?

Was sagen Vorarlberger zum Valentinstag, dem Fest der Liebenden? VOL.AT hat sich in Dornbirn dazu umgehört.

Am 14. Februar ist Valentinstag. Der Tag steht ganz im Zeichen der Liebe. Für viele Verliebte weltweit gehört es dazu, einander mit Schokolade, Blumen und Co. zu beschenken. Für manche ist der Tag jedoch eher ein Tag des Kommerzes.

So denken Vorarlberger

"Das ist Geldmacherei"

"Das ist Geldmacherei", so die Meinung von Nina Frandl aus Dornbirn. "Wenn man jemandem etwas schenken mag, dann kann man es auch unter dem Jahr machen." Der Valentinstag sei für Verliebte, sei auch ein Tag, um etwas zu verschenken, meint Wolfgang Miklau. Es werde teilweise übertrieben, so der Dornbirner: "Man sollte ja eigentlich immer, also jeden Tag, an seine Liebsten denken und auch sich gegenseitig wertschätzen." Da er Single sei, betreffe es ihn nicht so.