Väter und Kinder bauen die größte Sandburg Vorarlbergs

Im Rahmen des Projekts „Vater sein!“ bauen Mitarbeiter der Firmen Oberhauser & Schedler Bau, Kieswerk Andelsbuch und Betonwerk Bregenzerwald gemeinsam mit ihren Kindern eine Mega-Sandburg.

Start ist am Samstag, den 21. Juli 2018 um 9.30 Uhr beim Kieswerk Andelsbuch. Bei ihrem Projekt werden sie von Bildhauer Urs Koller, dem Organisator des internationalen Sandskulpturen-Festivals in Rorschach (CH), unterstützt.

Beim „Antenne Vorarlberg-Badespaß“ 2013 im Walgaubad Nenzing wurde mit vier Metern Höhe die bisher größte „Ländle-Sandburg“ errichtet. Die Belegschaft der Bauunternehmen möchte mit einer einzigartigen Vater-Kind-Aktion diesen Rekord einstellen. „Gemeinsam werden es die Väter und Kinder schaffen!“, ist sich Michael Pircher, Geschäftsführer des Bereichs Tiefbau, sicher. In Zusammenarbeit mit Lukas Moosbrugger vom Vorarlberger Familienverband hat er die besondere Veranstaltung ins Leben gerufen. Dabei geht es nicht nur um das Sandburgenbauen selbst, sondern besonders darum, das tolle Arbeitsklima zu festigen und die Vater-Kind-Beziehung zu stärken. „Wir finden es sehr schön, wenn die Kinder unserer Mitarbeiter miteinbezogen werden und einen Einblick in das Arbeitsumfeld des Papas bekommen. Die Mamas werden sicher mächtig stolz auf ihre fleißigen Sandburgenbauer sein“, so Pircher. Nach Vollbringung des Meisterwerks (ca. 15 Uhr) sind alle Mütter herzlich eingeladen, die Sandburg zu begutachten. Das Vater-Kind-Projekt wird dann zum gemeinsamen Familienfest mit gemütlichem Ausklang.