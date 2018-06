UVP-Beschleunigung: Für Vorarlberger Landesrat Rauch rechtswidrig

Der Vorarlberger Umweltlandesrat Johannes Rauch (Grüne) hält die Pläne der Bundesregierung für ein Standortgesetz, in dem nach neun Monaten ein Genehmigungsautomatismus bei Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) vorgesehen ist, für "europarechtswidrig" und "demokratiepolitisch höchst bedenklich".

“Demontage des Umweltrechts”

Dass jedes noch so komplexe Verfahren nach neun Monaten ende, sei “absurd”, so Rauch in einer Aussendung. “Damit wäre auch ein Atommülllager oder ein Kraftwerk in der Hainburger Au plötzlich genehmigungsfähig – allein, weil ein Landeshauptmann oder die Bundesregierung das will. Das kommt der vollständigen Demontage des Umweltrechtes in Österreich gleich”, erklärte der Landesrat.