UV-Strahlen gegen Corona am Flughafen Zürich

Es klingt erstmal etwas kurious: UV-Strahlen auf Rolltreppen schießen. Der Flughafen Zürich will so aber nun die Handläufe von Rolltreppen desinfizieren und damit Reisende vor Coronaviren schützen.

Der Flugbetrieb kommt erst nach und nach wieder in Gang, vor allem unter Reisenden scheint die Angst vor Corona groß. Der Flughafen Zürich versucht nun, mit neuen Ideen gegenzusteuern: Die Verantwortlichen haben ein Testprojekt gestartet, bei dem die Rolltreppen mit UV-Licht desinfiziert und so zu 99,9 Prozent keimfrei werden sollen.

Flughafen Zürich rüstet auf

In den nächsten Wochen rüsten die Betreiber des Flughafen Zürich die meistgenutzten Rolltreppen auf dem Flughafengelände mit dieser neuen Lösung auf: Anfangs will der Züricher Flughafen 16 der rund 100 Rolltreppen mit dem UV-Modul ausstatten, langfristig sollen die Desinfektionstechnologie aber bei allen eingesetzt werden. Die Installation der UV-Module soll pro Rolltreppe einen mittleren vierstelligen Betrag kosten.

Der Flughafen Genf und das Züricher Shoppingcenter Glatt ziehen diese Maßnahme auch in Erwägung. Beim Basler Euro-Airport hat man sich hingegen bereits nach einem Test gegen die UV-Licht-Lösung entschieden, da die manuelle Reinigung umfassender sei. Und auch die Schweizerischen Bundesbahnen setzen in den Schweizer Bahnhöfen auf den Status quo in Sachen Rolltreppen-Reinigung. In Österreich ist sind noch keine Bestrebungen hinsichtlich UV-Licht für Rolltreppen bekannt.