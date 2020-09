UV-Startup soll Ski-Saison retten

Nachdem die Coronazahlen im Land wieder steigen, wird schon jetzt über die Maßnahmen und Auswirkungen auf die kommende Skisaison diskutiert - ein Tiroler Startup soll nun eine Lösung entwickelt haben.

"seTUBE" kann mittels UV-C-Licht Keime und Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Pilze etc.) in Gondel und Beförderungskabinen berührungslos und in kürzester Zeit eliminieren und tötet damit auch an Oberflächen haftende Krankheitserreger ab - so können Schmierinfektionen verhindert werden. "Diese in sehr kurzer Zeit entwickelte LED-Plattformtechnologie ist für ein sehr breites Anwendungsspektrum zur Desinfektion einsetzbar. Unsere Untersuchungen in Zusammenarbeit mit der Medizin Universität Innsbruck zeigen, dass die Viren, Bakterien und Pilze dadurch zuverlässig abgetötet werden", erklärt Michael Kraxner, der die Forschung am MCI leitet. Die Form der technischen Reinigung durch Licht verzichtet dabei ganz auf Chemie: Kein Quecksilber, kein Ozon - 100% rückstandsfrei. Die mobil einsetzbare "seTube" Leuchtkonsole mit eingebautem Akku ist hocheffizient, zuverlässig wirksam und lässt sich kabellos transportieren und anwenden.