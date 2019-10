UTTC Kennelbach steht im Achtelfinale im Intercup

Klarer 6:1-Heimsieg des Bundesligisten gegen ein Belgisches Team

Klarer Heimsieg im Europacup gegen harmlose Belgier

Nach dem strafverifizierten 7:0 Sieg gegen Cagliari in der ersten Runde des Tischtennis-Europacups für Klubteams traf der UTTC RAIFFEISEN KENNELBACH auf den CTT Royal Alpa aus Schaerbeek in Belgien. Mit Spannung erwartete man die Gäste, hatte man doch im Vorfeld keine Informationen und Anhaltspunkte über die Spielstärke der Belgier. Trotzdem vertraute man in Kennelbach einer sehr jungen Mannschaft. Neben Kapitän Istvan Toth spielten Neuzugang Pavel Weinstein und Philip Schwab die Einzelspiele. Im Doppel durfte Youngster Maxime Dieudonné sein Können mit Istvan Toth beweisen.

Bereits im ersten Einzel des Tages zeigte Istvan Toth warum er die Mannschaft als Kapitän an die Platte führt. Souverän agierte er gegen Rodrigue Jamin und holte mit einem 3:1 Sieg den ersten Punkt für die Heimmannschaft. Das zweite Einzel bestritt im Anschluss unsere Nachwuchshoffnung Philip Schwab. Der Klauser traf auf Thomas Durant. Bei seinem ersten Auftritt vor heimischem Publikum in dieser Saison zeigte Schwab, warum er zu Recht als eine der größten Nachwuchshoffnungen im Vorarlberger Tischtennis gilt. Mit einer sehr disziplinierten Leistung bezwang er seinen Gegner souverän mit 3:0 und sorgte so für das 2:0 aus heimischer Sicht. Im dritten Spiel des Tages bekam es Neuzugang Pavel Weinstein mit Valentin Laroche zu tun. Unser Neuzugang zeigte bei seinem ersten großen Auftritt große Klasse und ließ seinem Gegner keine Chance. Nach dem weiteren souveränen 3:0 Sieg stand es im Gesamtklassement bereits 3:0 für den UTTC RAIFFEISEN KENNELBACH.

Im anschließenden Doppel kam Youngster Maxime Dieudonné zum Zug. Gemeinsam mit Kapitän Istvan Toth zeigte er im ersten Satz eine unglaublich starke Leistung und die beiden gingen schnell mit 1:0 gegen Jamin/Laroche in Führung. Im Anschluss kamen die Gegner etwas besser ins Spiel und so ging es in den entscheidenden fünften Satz. Istvan und Maxime agierten von Beginn an konzentriert, mit einer Führung im Rücken wurden die Seiten gewechselt. Am Ende hieß auch hier der Sieger Kennelbach und so stand es bereits nach vier gespielten Partien 4:0 und der Sieg war den Hausherren nicht mehr zu nehmen.

Da aufgrund des Reglements im Intercup alle sieben Spiele ausgetragen werden müssen, bekam es Istvan Toth im fünften Spiel des Abends mit Thomas Durant zu tun. Auch hier setzte sich der Favorit klar mit 3:0 durch, so stand es bereits 5:0 für die Hausherren. Pavel Weinstein sorgte im Anschluss mit einem souveränen 3:0 Sieg gegen Rodrigue Jamin für das 6:0 aus Kennelbacher Sicht. Im letzten Spiel des Tages musste sich Youngster Philip Schwab denkbar knapp mit 2:3 Valentin Laroche geschlagen geben.