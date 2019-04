UTTC Kennelbach spielt nächste Saison erstklassig

Eine Runde vor dem Saisonende steht der Aufstieg für den Tischtennisklub Kennelbach in die Bundesliga I fest.

Ohne Youngster Maxime Dieudonné trat unsere Mannschaft am Samstag das schwierige Auswärtsspiel gegen Biesenfeld an. Die ersten beiden Spiele des Tages zeigten bereits, dass es ein enges Spiel werden wird. Unsere Routiniers Istvan Toth und Miroslav Sklensky konnten ihre beiden Auftaktspiele jeweils knapp mit 3:2 für sich entscheiden. Im dritten Spiel des Tages war Youngster Philip Schwab gegen Michael Binder leider chancenlos. Somit stand es nach drei Spielen 2:1 für Kennelbach. Daraufhin folgten drei unglaublich enge Spiele die jeweils mit 3:2 für die Heimmannschaft endeten und somit geriet unsere Mannschaft mit 2:4 in Rückstand. Nachdem Istvan und Miro jeweils noch ein Spiel gewinnen konnten ging man mit dem Stand von 4:5 aus Kennelbacher Sicht ins entscheidende Doppel. Schlussendlich mussten sich Istvan und Philip leider mit 1:3 geschlagen geben und somit war die vierte Saisonniederlage unserer Mannschaft besiegelt.

Am heutigen Sonntag sollte dann aber der so wichtige Sieg, der zum Aufstieg in die 1. Österreichische Tischtennis Bundesliga reichen würde, eingefahren werden. Abermals ohne Maxime Dieudonné trat die Mannschaft auswärts gegen Tabellennachbar Oberndorf an. Es war wieder das erwartete schwere Auswärtsspiel, bei dem drei Spiele über die volle Distanz von fünf Sätzen gingen. Aber im Gegensatz zum Vortag, war diesmal das Glück auf unserer Seite und alle drei Fünfsatzkrimis gingen an die Kennelbacher Mannschaft. Es waren wieder einmal unsere beiden Routiniers Istvan und Miro, die an diesem Tag unschlagbar waren und für einen 6:3 Auswärtssieg sorgten. Youngster Philip war leider trotz sehr starker Leistung an diesem Wochenende kein Sieg vergönnt.