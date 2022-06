UTTC Kennelbach gelang ein Sensationstransfer

Die Nummer eins und amtierender Staatsmeister wechselt zum Hofsteigklub.

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der Relegation gegen Innsbruck dürfen wir uns in der neuen Saison auf eine neue Nummer eins freuen. Top-Spieler Simon Pfeffer wechselt von Absteiger Kapfenberg zu uns nach Kennelbach. Der 28-Jährige spielte seit 2020 in Kapfenberg und war davor für Mauthausen aktiv. Pfeffer ist amtierender Doppel-Staatsmeister und erreichte bei den Einzel-Staatsmeisterschaften 2022 den dritten Rang. Dabei musste er sich erst im Halbfinale dem späteren Sieger Daniel Habesohn geschlagen geben. Beim Austria Top12 Turnier im vergangenen Winter belegte er den zweiten Platz.