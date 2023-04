USA stellen ihr neuestes Super-Kampfschiff in Dienst

Die US-Marine hat mit der "USS Santa Barbara" ein sogenanntes "Littoral Combat Ship" der Independence-Klasse offiziell in den Dienst gestellt.

Diese hypermordernen Kriegsschiffe sind speziell für den Einsatz in Küstennähe konzipiert und entwickelt worden. Die "Santa Barbara" ist das sechzehnte Schiff dieser Klasse, das sie US-Navy seit 2010 in Dienst stellt. Die Schiffe der Independence-Klasse sind rund 127 Meter lang und 30 Meter breit, der Tiefgang beträgt 4,5 Meter. Die Verdrängung liegt bei rund 3100 Tonnen.

all

all

self

self

Rasendes Kampfschiff

©U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Vance Hand

Die USS Santa Barbara im Hafen von San Diego. ©U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Vance Hand

Die USS Santa Barbara im Hafen von San Diego. ©U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Vance Hand

Außerdem verfügen Schiffe der Independence-Klasse über Stealth-Eigenschaften. Der kantige Rumpf des Schiffes soll es vor feindlichem Radar schützen. Im Hangar des Schiffes vor dem großen Flugdeck finden zwei Hubschrauber Platz. Fahrzeuge können über eine Rampe am Heck des Schiffes direkt in den Laderaum unter dem Flugdeck fahren, oder von dort entladen werden.

US Navy stellt ihr neues Schiff vor

all

all

self

self

Hochmodern und schwer bewaffnet

Die Besatzung von 15 bis 50 Seeleuten kann auf modernste Technik zurückgreifen. So kann das Schiff mit verschiedenen Modulen ausgestattet werden, um spezielle Aufgaben wie U-Boot-Jagd oder Bekämpfung von Landzielen erfüllen zu können.

©U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Christina Ross

Die "Savannah", ein Schwesterschiff der USS Santa Barbara, unterwegs im Pazifik. ©U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Christina Ross

Die "Savannah", ein Schwesterschiff der USS Santa Barbara, unterwegs im Pazifik. ©U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Christina Ross

Die Standardbewaffnung besteht aus einem SeaRAM-Lenkwaffensystem und einem Mk-110-Schiffsgeschütz, das 220 Schuss pro Minute abfeuern kann und eine Reichweite von 9 Seemeilen aufweist. Für die Bekämpfung von See- und Landzielen können bis zu acht RGM-184A Naval Strike Missile mitgeführt werden (Quelle: Wikipedia ).

Billig ist der Koloss nicht

Preis für so viel High-Tech und militärische Schlagkraft: 440 Millionen Dollar pro Schiff. Zwei weitere sind derzeit in der Erprobung, eines im Bau und ein letztes, das 20. der Independence-Klasse, wurde in Auftrag gegeben.